Icon

مشهد مهيب.. أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon لقطات مذهلة لـ المسجد الحرام من الفضاء Icon لقطات من وصول فيصل بن فرحان إلى دمشق Icon أزمة جديدة تؤرق السودانيين Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد مسجد البيعة في مكة Icon سحب ركامية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من المملكة Icon لحظة مداهمة وكر يصنع عسلًا مغشوشًا وخمورًا بالرياض Icon بشار الأسد يستقبل فيصل بن فرحان ويبحثان عودة سوريا إلى محيطها العربي Icon خفر السواحل الإيطالي يعثر على 2 طن كوكايين طافية في البحر المتوسط Icon آلاف المستفيدين من التحول الرقمي وخدمة تنقل في المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
رغم عودة الكهرباء تدريجياً

أزمة جديدة تؤرق السودانيين

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
أزمة جديدة تؤرق السودانيين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استيقظ السودانيون على أزمة جديدة لم تكن في الحسبان بعد عودة التيار الكهربائي للأحياء السكنية تدريجياً، والأزمة غير المتوقعة تمثلت بتعطل خدمة شراء الكهرباء لتغذية التيار الكهربائي بعدادات الدفع المقدم للمنازل سواء عن طريق منافذ البيع المباشر أو التطبيقات المصرفية، ما يعني عملياً قطع خدمة الكهرباء عن تلك المنازل تلقائياً.

 بداية الأزمة

وبحسب قناة العربية، قالت مواطنة تسكن ضاحية الثورة أم درمان غربي العاصمة، وفي هذا الشأن، إن جميع محاولاتها لتغذية عداد الدفع المقدم لإعادة التيار الكهربائي لمنزلها باءت بالفشل الذريع.

أزمة جديدة تؤرق السودانيين

وأكدت أنها لم تستطع شراء الكهرباء سواء عن طريق منافذ البيع المباشر التابعة للهيئة الحكومية للكهرباء أو عن طريق طرف ثالث عبر التطبيقات المصرفية المعروفة بالهواتف النقالة أو تطبيقات الإنترنت المختلفة، مضيفة أنها لم تجد مفراً من الاستعانة بأحد جيرانها لإيصال الكهرباء من منزله، لتشغيل الأجهزة الضرورية فقط بالمنزل حتى انتهاء تلك الأزمة.

وقفزت أزمة شراء الكهرباء للواجهة، إلى هاشتاق وأصبحت ترند، إذ تصدرت محركات البحث كما استحوذت على اهتمام مرتادي مواقع التواصل بالسودان، أسوة بالقضايا الإنسانية الأخرى التي تصاعدت بعد تفجر الصراع الدامي بين الجيش والدعم السريع منذ أربعة أيام؛ كقضية العالقين قرب مناطق العمليات العسكرية وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين وإيقاف استهداف المستشفيات والطواقم الطبية.

ترشيد الاستهلاك

وتوقفت خدمة شراء الكهرباء بالخرطوم ومعظم الولايات لأعطال مفاجئة نتجت عن العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السريع وطالب المسؤولون المواطنين بترشيد الاستهلاك لأقصى حد ممكن لحين إصلاح تلك الأعطال وإعادة الخدمة مرة أخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 
السعودية اليوم

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

السعودية اليوم
دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب
الرياضة

دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب

الرياضة
استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع
السعودية اليوم

استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير...

السعودية اليوم
فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
العالم

فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة...

العالم
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65
السعودية اليوم

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على...

السعودية اليوم
لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية في السودان
العالم

لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي...

العالم
تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم
السعودية اليوم

تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم

السعودية اليوم
بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم
العالم

بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن...

العالم