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بعد شجاره مع ليروي ساني

أزمة في بايرن ميونيخ بسبب ساديو ماني

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
أزمة في بايرن ميونيخ بسبب ساديو ماني
المواطن - فريق التحرير

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أُثيرت حالة من الجدل في صفوف بايرن ميونيخ، بعد الشجار الذي حدث بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، ساديو ماني وليروي ساني.

اجتماع مسؤولي البايرن

وذكرت محطة “سبورت 1″ التلفزيونية، اليوم الخميس: ” الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، أوليفر كان والمدير الرياضي صالح حميديتش التقيا، مساء أمس، لمناقشة اتخاذ عقوبات محتملة ضد ساديو ماني”.

وأضافت: “ومن المقرر أن يصدر بايرن بيانًا رسميًا بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لكن من المتوقع أن يتم طرح الموضوع أيضًا خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقده توماس توخيل، مدرب الفريق، غًدا الجمعة”.

ساديو ماني وليروي ساني
ماني وساني – المصدر goal

أزمة ساديو ماني وساني

ووقعت الأزمة بين ساديو ماني وساني بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ بالأمس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة البافاري بثلاثة أهداف دون رد.

وكان ساني متواجدًا في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ، فيما جلس ماني على مقاعد البدلاء قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 69.

مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ
جانب من المباراة – المصدر @FCBayernEN

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن ساديو ماني ضرب ساني في وجهه، قبل أن يتدخل لاعبو بايرن ميونيخ للفصل بينهما، كما أشارت تقارير أيضًا إلى أن الثنائي نشب بينهما خلافًا داخل الملعب في المباراة بسبب تمريرة خاطئة.

ولم يُعلق نادي بايرن ميونيخ بشكل رسمي على هذه الأزمة حتى الآن، ويتوقع أن تطالب الإدارة اللاعبين بإصدار بيانات بشأن الواقعة.

ساديو ماني وليروي ساني مع بايرن ميونيخ
ماني وساني – المصدر theguardian
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