أزمة في بايرن ميونيخ بسبب ساديو ماني

أُثيرت حالة من الجدل في صفوف بايرن ميونيخ، بعد الشجار الذي حدث بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، ساديو ماني وليروي ساني.

اجتماع مسؤولي البايرن

وذكرت محطة “سبورت 1″ التلفزيونية، اليوم الخميس: ” الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، أوليفر كان والمدير الرياضي صالح حميديتش التقيا، مساء أمس، لمناقشة اتخاذ عقوبات محتملة ضد ساديو ماني”.

وأضافت: “ومن المقرر أن يصدر بايرن بيانًا رسميًا بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لكن من المتوقع أن يتم طرح الموضوع أيضًا خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقده توماس توخيل، مدرب الفريق، غًدا الجمعة”.

أزمة ساديو ماني وساني

ووقعت الأزمة بين ساديو ماني وساني بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونيخ بالأمس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة البافاري بثلاثة أهداف دون رد.

وكان ساني متواجدًا في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ، فيما جلس ماني على مقاعد البدلاء قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 69.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن ساديو ماني ضرب ساني في وجهه، قبل أن يتدخل لاعبو بايرن ميونيخ للفصل بينهما، كما أشارت تقارير أيضًا إلى أن الثنائي نشب بينهما خلافًا داخل الملعب في المباراة بسبب تمريرة خاطئة.

ولم يُعلق نادي بايرن ميونيخ بشكل رسمي على هذه الأزمة حتى الآن، ويتوقع أن تطالب الإدارة اللاعبين بإصدار بيانات بشأن الواقعة.