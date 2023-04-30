أسباب انهيار سقف قاعة حي القيروان بالرياض

كشف المهندس المعماري تركي الحصيني، أسباب انهيار سقف مبنى بإحدى القاعات في حي القيروان بالرياض.

فيديو | انهيار سقف مبنى بإحدى القاعات في حي القيروان بالرياض المهندس المعماري تركي الحصيني: سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع "شينكو" وهذا أحد أسباب الانهيار#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9tMY8MVgDq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2023

بساطة الجسور

وقال الحصيني، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع شينكو، وهذا أحد أسباب الانهيار.

المواصفات القياسية

وتابع أن السقف كان محملًا عليه وحدات تكييف، مشيرًا إلى أهمية أن تكون تلك القاعات آمنة إنشائيًّا وعالية المواصفات حيث يدخلها أشخاص بمعدل 300 زائر.

ولفت المهندس المعماري، إلى أن تصميم سقف بذلك الطول والعرض من الألواح والشينكو دون تنفيذ مواصفات عالية يعتبر كارثة.