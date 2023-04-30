Icon

رباعية لـ ليفربول ضد توتنهام Icon بنك السودان المركزي: أموال المودعين آمنة Icon مقتل وإصابة 8 أشخاص بملهى ليلي في لندن Icon لحظة انهيار جزء من الطريق بجازان بسبب السيول Icon تسرب غاز يودي بحياة 11 شخصًا في الهند Icon أسباب انهيار سقف قاعة حي القيروان بالرياض Icon عقوبة الهلال ضد سالم الدوسري Icon مقتل 4 رجال بمشاجرة في البرتغال بسبب الحمام Icon 120 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأرصاد Icon هيئة السوق المالية تلغي حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بساطة الجسور أحدها

أسباب انهيار سقف قاعة حي القيروان بالرياض

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
أسباب انهيار سقف قاعة حي القيروان بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المهندس المعماري تركي الحصيني، أسباب انهيار سقف مبنى بإحدى القاعات في حي القيروان بالرياض.

بساطة الجسور

وقال الحصيني، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع شينكو، وهذا أحد أسباب الانهيار.

المواصفات القياسية

وتابع أن السقف كان محملًا عليه وحدات تكييف، مشيرًا إلى أهمية أن تكون تلك القاعات آمنة إنشائيًّا وعالية المواصفات حيث يدخلها أشخاص بمعدل 300 زائر.

ولفت المهندس المعماري، إلى أن تصميم سقف بذلك الطول والعرض من الألواح والشينكو دون تنفيذ مواصفات عالية يعتبر كارثة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية
السعودية اليوم

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين...

السعودية اليوم
ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان
أخبار أمنية

ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان

أخبار أمنية
كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر لظهور وانتشار المحتوى
تكنولوجيا

كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر...

تكنولوجيا
محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة
السعودية اليوم

محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية...

السعودية اليوم
الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال أرباح
السوق

بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية

الرياضة