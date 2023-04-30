رباعية لـ ليفربول ضد توتنهام بنك السودان المركزي: أموال المودعين آمنة مقتل وإصابة 8 أشخاص بملهى ليلي في لندن لحظة انهيار جزء من الطريق بجازان بسبب السيول تسرب غاز يودي بحياة 11 شخصًا في الهند أسباب انهيار سقف قاعة حي القيروان بالرياض عقوبة الهلال ضد سالم الدوسري مقتل 4 رجال بمشاجرة في البرتغال بسبب الحمام 120 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأرصاد هيئة السوق المالية تلغي حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات
كشف المهندس المعماري تركي الحصيني، أسباب انهيار سقف مبنى بإحدى القاعات في حي القيروان بالرياض.
فيديو | انهيار سقف مبنى بإحدى القاعات في حي القيروان بالرياض
المهندس المعماري تركي الحصيني: سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع "شينكو" وهذا أحد أسباب الانهيار#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9tMY8MVgDq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2023
وقال الحصيني، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع شينكو، وهذا أحد أسباب الانهيار.
وتابع أن السقف كان محملًا عليه وحدات تكييف، مشيرًا إلى أهمية أن تكون تلك القاعات آمنة إنشائيًّا وعالية المواصفات حيث يدخلها أشخاص بمعدل 300 زائر.
ولفت المهندس المعماري، إلى أن تصميم سقف بذلك الطول والعرض من الألواح والشينكو دون تنفيذ مواصفات عالية يعتبر كارثة.