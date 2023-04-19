أستراليا تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك

اعتمادًا على الحسابات الفلكية والحديث عن تعذر رؤية الهلال غداً الخميس، قررت أستراليا تحديد يوم السبت الموافق 22 أبريل 2023، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء تحديد موعد أول أيام عيد الفطر في بيان رسمي صادر عن مجلس الإفتاء الأسترالي نشره مركز الفلك الدولي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء في البيان أن يوم الجمعة سيكون المتمم لشهر رمضان، وأن يوم السبت الثاني والعشرين من أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر وسيكون أول أيام شهر شوال من العام 1444 هجري.

أول دولة تحدد العيد

وبهذا تكون أستراليا أول دولة في العالم تحدد موعد عيد الفطر رسميًا.

ويذكر أن الحديث كثر خلال الأيام القليلة الماضية حول احتمال تعذر رؤية هلال العيد غداً الخميس لأسباب تتعلق بالمدة الزمنية التي سيتواجد فيها الهلال بعد غروب الشمس وموقعه وغيرها من العوامل الأخرى.

تحري الهلال في الدول العربية

وبعد هذه الأحاديث، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء غد الخميس الموافق 20 أبريل الجاري.

وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.