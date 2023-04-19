أستراليا تعلن السبت عيد الفطر

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، في بيان، أن يوم السبت المقبل هو يوم عيد الفطر في أستراليا؛ نظرًا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، وذلك كما ورد في نص البيان. الذي رصده مركز الفلك الدولي.

وتتحرى كل من السعودية وفلسطين والأردن ولبنان وعُمان وقطر والإمارات ومصر والبحرين، الخميس المقبل، هلال شهر شوال 1444؛ لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس.

وطالبت من يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، بإبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

فلسطين

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس الخميس.

وحث المفتي العام، كل من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته.

الأردن

وقال المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية عبدالكريم الخصاونة،: إن الأردن يتحرى الخميس، هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن التحري سيكون في مسجد الملك الحسين.

لبنان

وأصدرت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية بيانًا، قالت فيه: إن التماس هلال شهر شوال سيجري بعد غروب شمس الخميس.

عُمان

وتجتمع اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال في عُمان، الخميس، بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية؛ إذ سيكون القمر في مدينة مسقط في مرحلة الاقتران عند الساعة 08:12 صباحًا بالتوقيت المحلي لسلطنة عُمان، وسينزل القمر عند الساعة 06:51 مساء، وتغرب الشمس عند الساعة 06:30 مساء.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية لتحرّي رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية.

قطر

ودعت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، كافة المسلمين في دولة قطـر، إلى تحري رؤية هـلال شهـر شوال مساء الخميس، مهيبة بمن يرى الهلال الحضور الوزارة للإدلاء بشهادته، حيث ستعقد اللجنة اجتمـاعها بعد صلاة المغرب مباشرة.

الإمارات

كما دعت لجنة تحري هلال شهر شوال جميع المسلمين في الإمارات لتحري الهلال، مساء الخميس.

مصر

وأعلنت دار الإفتاء المصرية على “فيسبوك” أن استطلاع هلال شهر شوال سيكون الخميس.

البحرين

وأعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها مساء الخميس؛ لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال.

ودعا المجلس من تكون لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال أن يسارع بالاتصال بهيئة الرؤية الشرعية لإبلاغ ذلك.