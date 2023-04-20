أستراليا وإندونيسيا يشهدان كسوفًا نادرًا للشمس الخميس

كشفت وسائل إعلام أجنبية، أنه سيعبر كسوف نادر للشمس فوق مناطق نائية في أستراليا وإندونيسيا وتيمور الشرقية اليوم الخميس.

تفاصيل الكسوف

وبحسب وسائل الإعلام، فإن القلة المحظوظة في مسار الكسوف الشمسي الهجين إما ستغرق في ظلام الكسوف الكلي أو ستشاهد “حلقة نار”، بينما تطل الشمس من خلف القمر.

وسينتقل مسار الكسوف من المحيط الهندي إلى المحيط الهادئ، في الغالب فوق الماء. بالنسبة لأولئك الذين يشاهدون الكسوف الكلي، سيستمر ما يزيد قليلًا عن دقيقة. تقع مثل هذه الأحداث السماوية مرة واحدة كل عقد تقريبًا: كان آخرها عام 2013، والمرة التالية ليست قبل عام 2031.

البقعة الحلوة

وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الأرض في “البقعة الحلوة”، وفيها يكون للقمر والشمس نفس الحجم تقريبًا في السماء، وفقًا لخبير علوم الشمس في وكالة ناسا للفضاء مايكل كيرك. في بعض النقاط، يكون القمر أقرب قليلًا ويحجب الشمس في كسوف كلي. ولكن عندما يكون القمر بعيدًا قليلًا، فإنه يسمح لبعض ضوء الشمس بالسطوع في ظاهرة تسمى الكسوف الحلقي.

وأردف كيرك: “إنها ظاهرة مجنونة… أنت في الواقع تشاهد القمر يكبر في السماء”. لا يزال بإمكان الأشخاص خارج مسار الكسوف المشاهدة من مسافة بعيدة: ستبث بعض المواقع في أستراليا الحدث عبر الإنترنت، بما في ذلك مرصد “بيرث أوبزيرفاتوري” ومركز ”غرافيتي ديسكفري سينتر آنداوبزيرفاتوري”.

وسيكون من السهل مشاهدة العديد من ظواهر الكسوف الشمسية القادمة. وسيعبر الكسوف الحلقي في منتصف أكتوبر، والكسوف الكلي في إبريل المقبل كلاهما أمام ملايين الأشخاص في الأمريكتين.