أستون فيلا يقدم هدية لـ مانشستر يونايتد ويهزم نيوكاسل يونايتد بثلاثية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي أستون فيلا فوزًا ثمينًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وتقدم اللاعب الإنجليزي جاكوب رامزي بالهدف الأول لفريق أستون فيلا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول.

نيوكاسل يونايتد يسقط بثلاثية

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل أستون فيلا ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الإنجليزي أولي واتكينز في الدقيقة الـ65.

وعند حلول الدقيقة الـ83 أضاف واتكينز الهدف الثالث لفريق أستون فيلا، ليفوز أستون فيلا بثلاثية دون رد ويُصبح رصيده 50 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أما نيوكاسل فتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الثالث.

وفي حال فاز مانشستر يونايتد على نادي نوتنجهام فورست غدًا الأحد، فإن مان يونايتد سيصعد للمركز الثالث في جدول الترتيب، ويهبط فريق نيوكاسل للمركز الرابع.