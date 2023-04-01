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في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يهزم تشيلسي بثنائية

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
أستون فيلا يهزم تشيلسي بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي أستون فيلا فوزًا ثمينًا على مضيفه تشيلسي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

ملخص المباراة

وكان اللاعب أولي واتكينز أحرز الهدف الأول لنادي أستون فيلا في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة، بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد.

أستون فيلا ضد تشيلسي

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب جون ماكجين في إحراز الهدف الثاني لنادي أستون فيلا بالدقيقة الـ57، كذلك حاول البلوز العودة وتقليص الفارق ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز أستون فيلا بثنائية دون رد.

تشيلسي في المركز الـ11 

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أستون فيلا 41 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 38 نقطة في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا ضد تشيلسي

وكانت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي انتهت، بفوز مانشستر سيتي على ليفربول برباعية مقابل هدف، وفوز آرسنال على ليدز يونايتد برباعية لهدف، بينما فاز كريستال بالاس على ليستر سيتي بهدفين لهدف، وتعادل نوتنجهام فورست مع وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، وفاز بورنموث على فولهام بهدفين لهدف، وتعادل برايتون مع برينتفورد بثلاثية لكل فريق، وفاز أستون فيلا على تشيلسي بهدفين دون رد.

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