أسدان يهربان من سيرك خلال عرض ترفيهي ويثيران الرعب

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سادت حالة من الهلع والفزع داخل سيرك في الصين أثناء عرض ترفيهي بعد هروب أسدين من خارج السيرك.
ووثق مقطع فيديو متداول، هروب أسدين أثناء عرض ترفيهي وانطلق أحد الأسدين في الطريق العام خارج السيرك، قبل يتدخل رجال الأمن والمسؤولين في السيرك للإمساك به.
وأظهر الفيديو حالة من الهلع بين رواد السيرك، حيث هموا بالهروب والانصراف مباشرة عقب هروب الأسدين.
وأعلنت إدارة السيرك بعد ذلك أنها تمكنت من السيطرة على الموقف والإمساك بالأسدين، كما تعهدت باتخاذ ما يلزم لمنع تكرار ما حدث.