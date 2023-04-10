أسر التوحد تدخل غينيس بأكبر عدد توقيعات على قطعة بازل

تمكنت جمعية أسر التوحد، من دخول موسوعة غينيس العالمية رسميًا عبر حملة لغز التوحد التوعوية بعد تحطيمها الرقم القياسي بأكبر عدد توقيعات على قطعة بازل واحدة في العالم.

وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: رسـميـًـا: جمعية أسر التوحد تحطِّم الرقم القياسي بأكـبـر عدد توقيعات على قطعة بازل واحدة في العالـم.

ووصفت الجمعية ما حققته من أرقام قياسية بالخطوات الجادة لتحقيق الإبهار والتنمية.