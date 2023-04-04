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بعض المعارض استغلت أزمة ارتفاع الأسعار بصورة فاحشة

أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة
المواطن - فريق التحرير

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قال المختص في السيارات ماجد الشيخي: إن بعض معارض السيارات استغلت أزمة ارتفاع الأسعار بصورة فاحشة.

وقال الشيخي خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه يجب على وزارة التجارة أن تكثف زياراتها لإيقاف تلاعب بعض ضعاف النفوس بالأسعار.

بدوره، أكد عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات سعيد الشريف، أن أسعار السيارات ستنخفض حال زيادة عدد المعروض في السوق، مشيرًا إلى أن قيادة المرأة رفعت الأسعار 25%.

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