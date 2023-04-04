أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة

جوجل كروم يحذر مستخدميه سعد علوش: اهتموا بالشعر النبطي وادعموا المواهب شاحن داخل نشافة ملابس يحدث دمارًا هائلًا بإسبانيا تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد برئاسة سعود بن فرحان مدارس الرياض وخريجوها يجسدون مفهوم الأسرة والعلاقة الممتدة إيلون ماسك يغير شعار تويتر لعملة دوج كوين المشفرة عمر السومة يواصل التألق مع العربي تدشين مركبة كهربائية ذاتية القيادة في السعودية حركة طائشة من سائق دراجات تكلف السباق خسائر فادحة توتنهام يُهدر فوزًا ثمينًا ضد إيفرتون
قال المختص في السيارات ماجد الشيخي: إن بعض معارض السيارات استغلت أزمة ارتفاع الأسعار بصورة فاحشة.
فيديو | المختص في السيارات ماجد الشيخي:
بعض معارض السيارات استغلت أزمة ارتفاع الأسعار بصورة "فاحشة".. ويجب على وزارة التجارة أن تكثف زياراتها لإيقاف تلاعب بعض ضعاف النفوس#الراصد pic.twitter.com/6TW1Wyo4YV
— الراصد (@alraasd) April 3, 2023
وقال الشيخي خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه يجب على وزارة التجارة أن تكثف زياراتها لإيقاف تلاعب بعض ضعاف النفوس بالأسعار.
بدوره، أكد عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات سعيد الشريف، أن أسعار السيارات ستنخفض حال زيادة عدد المعروض في السوق، مشيرًا إلى أن قيادة المرأة رفعت الأسعار 25%.