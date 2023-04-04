أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة

قال المختص في السيارات ماجد الشيخي: إن بعض معارض السيارات استغلت أزمة ارتفاع الأسعار بصورة فاحشة.

فيديو | المختص في السيارات ماجد الشيخي:

بعض معارض السيارات استغلت أزمة ارتفاع الأسعار بصورة "فاحشة".. ويجب على وزارة التجارة أن تكثف زياراتها لإيقاف تلاعب بعض ضعاف النفوس#الراصد pic.twitter.com/6TW1Wyo4YV — الراصد (@alraasd) April 3, 2023

وقال الشيخي خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه يجب على وزارة التجارة أن تكثف زياراتها لإيقاف تلاعب بعض ضعاف النفوس بالأسعار.

بدوره، أكد عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات سعيد الشريف، أن أسعار السيارات ستنخفض حال زيادة عدد المعروض في السوق، مشيرًا إلى أن قيادة المرأة رفعت الأسعار 25%.