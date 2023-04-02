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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫07896 مقابل الريال الواحد 0٫24515
الدولار: 3٫75232 مقابل الريال الواحد 0٫26650
درهم إماراتي: 1٫02168 مقابل الريال الواحد 0٫97878
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71870
دينار أردني: 5٫28949 مقابل الريال الواحد 0٫18906
دينار كويتي:12٫24295 مقابل الريال الواحد 0٫08177
دينار بحريني:9٫96526 مقابل الريال الواحد 0٫10035
الريال القطري:1٫03057 مقابل الريال الواحد 0٫97033
الدرهم المغربي: 0٫37027 مقابل الريال الواحد 2٫72471
الجنيه المصري:0٫12218 مقابل الريال الواحد 8٫18440