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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫08677 مقابل الريال الواحد 0٫24467

الدولار: 3٫75260 مقابل الريال الواحد 0٫26648

درهم إماراتي: 1٫02175 مقابل الريال الواحد 0٫97871

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71380

دينار أردني: 5٫28988 مقابل الريال الواحد 0٫18904

دينار كويتي:12٫23286 مقابل الريال الواحد 0٫08175

دينار بحريني: 9٫95378 مقابل الريال الواحد 0٫10047

الريال القطري:1٫03065 مقابل الريال الواحد 0٫97026

الدرهم المغربي: 0٫36749 مقابل الريال الواحد 2٫72118

الجنيه المصري:0٫12144 مقابل الريال الواحد 8٫23422

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