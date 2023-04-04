تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫08677 مقابل الريال الواحد 0٫24467

الدولار: 3٫75260 مقابل الريال الواحد 0٫26648

درهم إماراتي: 1٫02175 مقابل الريال الواحد 0٫97871

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71380

دينار أردني: 5٫28988 مقابل الريال الواحد 0٫18904

دينار كويتي:12٫23286 مقابل الريال الواحد 0٫08175

دينار بحريني: 9٫95378 مقابل الريال الواحد 0٫10047

الريال القطري:1٫03065 مقابل الريال الواحد 0٫97026

الدرهم المغربي: 0٫36749 مقابل الريال الواحد 2٫72118

الجنيه المصري:0٫12144 مقابل الريال الواحد 8٫23422