تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 945 مليون ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم سعيد العويران من الحرم المكي : اللهم اشفِ بنت أخي التأمينات الاجتماعية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين طفلة عراقية تخطف القلوب بموقف إنساني مع مشرد مدني الرياض يخمد حريقًا في محل لبيع الإطارات كل ما تريد معرفته عن ألينا حبة محامية ترامب العراقية أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 3 مناطق سعيد العويران من الحرم: الله يشفيك يا ياسر الشهراني تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08677 مقابل الريال الواحد 0٫24467
الدولار: 3٫75260 مقابل الريال الواحد 0٫26648
درهم إماراتي: 1٫02175 مقابل الريال الواحد 0٫97871
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71380
دينار أردني: 5٫28988 مقابل الريال الواحد 0٫18904
دينار كويتي:12٫23286 مقابل الريال الواحد 0٫08175
دينار بحريني: 9٫95378 مقابل الريال الواحد 0٫10047
الريال القطري:1٫03065 مقابل الريال الواحد 0٫97026
الدرهم المغربي: 0٫36749 مقابل الريال الواحد 2٫72118
الجنيه المصري:0٫12144 مقابل الريال الواحد 8٫23422