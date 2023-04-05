بين جدة وأربيل.. رحلات آمنة للمعتمرين وشراكة فاعلة للبلدين لحظة سقوط رجل من الطابق الـ 19 ولم يصبه خدش هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ترامب يجمع أكثر من 10 ملايين دولار بعد المحاكمة طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ213 ريالاً السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين قصف إسرائيلي لقطاع غزة وتوترات في المسجد الأقصى استئناف الرحلات الجوية بين جدة وأربيل لخدمة المعتمرين
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫10926 مقابل الريال الواحد 0٫24335
الدولار:3٫75090 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73063
دينار أردني: 5٫28749 مقابل الريال الواحد 0٫18913
دينار كويتي:12٫23349 مقابل الريال الواحد 0٫08174
دينار بحريني: 9٫94999 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03018 مقابل الريال الواحد 0٫97070
الدرهم المغربي:0٫36833 مقابل الريال الواحد 2٫71468
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23806