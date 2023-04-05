تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫10926 مقابل الريال الواحد 0٫24335

الدولار:3٫75090 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73063

دينار أردني: 5٫28749 مقابل الريال الواحد 0٫18913

دينار كويتي:12٫23349 مقابل الريال الواحد 0٫08174

دينار بحريني: 9٫94999 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫03018 مقابل الريال الواحد 0٫97070

الدرهم المغربي:0٫36833 مقابل الريال الواحد 2٫71468

الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23806