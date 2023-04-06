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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08628 مقابل الريال الواحد 0٫24472
الدولار: 3٫75134 مقابل الريال الواحد 0٫26657
درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97909
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73610
دينار أردني: 5٫28811 مقابل الريال الواحد 0٫18911
دينار كويتي: 12٫22440 مقابل الريال الواحد 0٫08180
دينار بحريني: 9٫95017 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري: 1٫03031 مقابل الريال الواحد 0٫97059
الدرهم المغربي: 0٫36780 مقابل الريال الواحد 2٫71889
الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23753