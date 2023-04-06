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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫08628 مقابل الريال الواحد 0٫24472

الدولار: 3٫75134 مقابل الريال الواحد 0٫26657

درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97909

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73610

دينار أردني: 5٫28811 مقابل الريال الواحد 0٫18911

دينار كويتي: 12٫22440 مقابل الريال الواحد 0٫08180

دينار بحريني: 9٫95017 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري: 1٫03031 مقابل الريال الواحد 0٫97059

الدرهم المغربي: 0٫36780 مقابل الريال الواحد 2٫71889

الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23753

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