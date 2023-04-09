Icon

سيارات الكدادة .. مشهد فوضوي لا يليق بمطاراتنا Icon العمل الخيري في المملكة.. أهمية استثنائية تتواصل جيلاً بعد جيل Icon وظائف بـ المعهد السعودي التقني للتعدين Icon لحظة انهيار مبنى سكني في فرنسا Icon أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية Icon بدء التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 211 ريالاً للجرام Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 6 مناطق Icon هكذا تحدثت التليغراف البريطانية عن محمد بن سلمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو:4٫12417 مقابل الريال 0٫24243

الدولار: 3٫75112 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي:1٫02138 مقابل الريال الواحد 0٫97907

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74008

دينار أردني: 5٫28780 مقابل الريال الواحد 0٫18912

دينار كويتي:12٫31148 مقابل الريال الواحد 0٫08179

دينار بحريني: 10٫01824 مقابل الريال الواحد 0٫09963

الريال القطري:1٫03039 مقابل الريال الواحد 0٫97051

الدرهم المغربي: 0٫37147 مقابل الريال الواحد 2٫69455

الجنيه المصري: 0٫12245 مقابل الريال الواحد 8٫16686

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشاهد لقطيع من الإبل وسط الثلوج في نيوم
السعودية اليوم

مشاهد لقطيع من الإبل وسط الثلوج في...

السعودية اليوم
بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين
العالم

بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين

العالم
خالد الفراج يقلد بايدن
مشاهير

خالد الفراج يقلد بايدن

مشاهير
النصر يجتمع بوكيل لوكا مودريتش نهاية مارس في الرياض
الرياضة

النصر يجتمع بوكيل لوكا مودريتش نهاية مارس...

الرياضة
نجم فرنسا السابق: صافرات الاستهجان ضد ليونيل ميسي إهانة لكرة القدم
الرياضة

نجم فرنسا السابق: صافرات الاستهجان ضد ليونيل...

الرياضة
تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب
العالم

تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب

العالم
إيغالو الأكثر إحرازًا للأهداف الافتتاحية
الرياضة

إيغالو الأكثر إحرازًا للأهداف الافتتاحية

الرياضة
مشاهد مذهلة لحشود المعتمرين والمصلين بالحرم المكي من علو 600 متر
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة لحشود المعتمرين والمصلين بالحرم المكي...

السعودية اليوم