سيارات الكدادة .. مشهد فوضوي لا يليق بمطاراتنا العمل الخيري في المملكة.. أهمية استثنائية تتواصل جيلاً بعد جيل وظائف بـ المعهد السعودي التقني للتعدين لحظة انهيار مبنى سكني في فرنسا أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية بدء التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 211 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 6 مناطق هكذا تحدثت التليغراف البريطانية عن محمد بن سلمان
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫12417 مقابل الريال 0٫24243
الدولار: 3٫75112 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي:1٫02138 مقابل الريال الواحد 0٫97907
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74008
دينار أردني: 5٫28780 مقابل الريال الواحد 0٫18912
دينار كويتي:12٫31148 مقابل الريال الواحد 0٫08179
دينار بحريني: 10٫01824 مقابل الريال الواحد 0٫09963
الريال القطري:1٫03039 مقابل الريال الواحد 0٫97051
الدرهم المغربي: 0٫37147 مقابل الريال الواحد 2٫69455
الجنيه المصري: 0٫12245 مقابل الريال الواحد 8٫16686