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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08914 مقابل الريال 0٫24456
الدولار: 3٫75230 مقابل الريال الواحد 0٫26650
درهم إماراتي: 1٫02170 مقابل الريال الواحد 0٫97876
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71908
دينار أردني: 5٫28946 مقابل الريال الواحد 0٫18906
دينار كويتي: 12٫23084 مقابل الريال الواحد 0٫08176
دينار بحريني: 10٫02140 مقابل الريال الواحد 0٫09960
الريال القطري: 1٫03071 مقابل الريال الواحد 0٫97020
الدرهم المغربي: 0٫37158 مقابل الريال الواحد 2٫69370
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23929