بركان يثور في شرق روسيا ويهدد الحركة الجوية سبعيني يبتلع طقم أسنانه بالخطأ في المدينة المنورة ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ210 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار متفاوتة على معظم المناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق مصرع وإصابة 35 شخصًا في سقوط حافلة بنهر بيرو ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش كوريا الشمالية تدعو لتوسيع نطاق ردع الحرب بطريقة أكثر هجومية جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الحرام في طمأنينة ويسر
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08365 مقابل الريال 0٫24492
الدولار: 3٫75215 مقابل الريال الواحد 0٫26651
درهم إماراتي: 1٫02169 مقابل الريال الواحد 0٫97877
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72841
دينار أردني:5٫28925 مقابل الريال الواحد 0٫18906
دينار كويتي:12٫23035 مقابل الريال الواحد 0٫08176
دينار بحريني: 9٫95292 مقابل الريال الواحد 0٫10047
الريال القطري: 1٫03053 مقابل الريال الواحد 0٫97038
الدرهم المغربي: 0٫36744 مقابل الريال الواحد 2٫72151
الجنيه المصري:0٫12098 مقابل الريال الواحد 8٫26601
الجنيه المصر