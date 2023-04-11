تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫08365 مقابل الريال 0٫24492

الدولار: 3٫75215 مقابل الريال الواحد 0٫26651

درهم إماراتي: 1٫02169 مقابل الريال الواحد 0٫97877

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72841

دينار أردني:5٫28925 مقابل الريال الواحد 0٫18906

دينار كويتي:12٫23035 مقابل الريال الواحد 0٫08176

دينار بحريني: 9٫95292 مقابل الريال الواحد 0٫10047

الريال القطري: 1٫03053 مقابل الريال الواحد 0٫97038

الدرهم المغربي: 0٫36744 مقابل الريال الواحد 2٫72151

الجنيه المصري:0٫12098 مقابل الريال الواحد 8٫26601

الجنيه المصر