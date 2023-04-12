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تباينت أسعار العملات الأجنبية، بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09865 مقابل الريال 0٫24394
الدولار: 3٫75145 مقابل الريال الواحد 0٫26656
درهم إماراتي: 1٫02154 مقابل الريال الواحد 0٫97891
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72748
دينار أردني: 5٫28902 مقابل الريال الواحد 0٫18907
دينار كويتي:12٫24278 مقابل الريال الواحد 0٫08168
دينار بحريني: 9٫95130 مقابل الريال الواحد 0٫10049
الريال القطري: 1٫03048 مقابل الريال الواحد 0٫97042
الدرهم المغربي: 0٫36857 مقابل الريال الواحد 2٫71322
الجنيه المصري: 0٫12181 مقابل الريال الواحد 8٫20911