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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية، بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫09865 مقابل الريال 0٫24394

الدولار: 3٫75145 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02154 مقابل الريال الواحد 0٫97891

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72748

دينار أردني: 5٫28902 مقابل الريال الواحد 0٫18907

دينار كويتي:12٫24278 مقابل الريال الواحد 0٫08168

دينار بحريني: 9٫95130 مقابل الريال الواحد 0٫10049

الريال القطري: 1٫03048 مقابل الريال الواحد 0٫97042

الدرهم المغربي: 0٫36857 مقابل الريال الواحد 2٫71322

الجنيه المصري: 0٫12181 مقابل الريال الواحد 8٫20911

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