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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫10197 مقابل الريال 0٫24379

الدولار: 3٫75087 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97905

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74458

دينار أردني: 5٫28744 مقابل الريال الواحد 0٫18913

دينار كويتي: 12٫24447 مقابل الريال الواحد 0٫08167

دينار بحريني: 9٫95019 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري: 1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97058

الدرهم المغربي:0٫37061 مقابل الريال الواحد 2٫70081

الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23789

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