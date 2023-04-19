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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫11384 مقابل الريال الواحد 0٫24306
الدولار: 3٫75092 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02138 مقابل الريال الواحد 0٫97907
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74368
دينار أردني:5٫28751 مقابل الريال الواحد 0٫18913
دينار كويتي:12٫23932 مقابل الريال الواحد 0٫08170
دينار بحريني: 9٫94902 مقابل الريال الواحد 0٫10052
الريال القطري:1٫03033 مقابل الريال الواحد 0٫97056
الدرهم المغربي:0٫37070 مقابل الريال الواحد 2٫70015
الجنيه المصري:0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫23964