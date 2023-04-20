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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫11024 مقابل الريال الواحد 0٫24330
الدولار: 3٫75035 مقابل الريال الواحد 0٫26664
درهم إماراتي: 1٫02123 مقابل الريال الواحد 0٫97921
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75370
دينار أردني:5٫28672 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي:12٫23354 مقابل الريال الواحد 0٫08174
دينار بحريني: 9٫94681 مقابل الريال الواحد 0٫10054
الريال القطري:1٫03018 مقابل الريال الواحد 0٫97071
الدرهم المغربي:0٫36883 مقابل الريال الواحد 2٫71382
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫24002