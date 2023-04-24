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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫11943 مقابل الريال الواحد 0٫24273

الدولار: 3٫75090 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97918

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74398

دينار أردني:5٫28749 مقابل الريال الواحد 0٫18913

دينار كويتي: 12٫24525 مقابل الريال الواحد 0٫08170

دينار بحريني: 9٫95594 مقابل الريال الواحد 0٫10045

الريال القطري:1٫03033 مقابل الريال الواحد 0٫97057

الدرهم المغربي:0٫37270 مقابل الريال الواحد 2٫69949

الجنيه المصري: 0٫12133 مقابل الريال الواحد 8٫24232

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