أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات القبض على مواطن لنقله 5 مخالفات لنظام أمن الحدود في نجران أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق الهلال يحسم الكلاسيكو بهدف ويتأهل لنهائي كأس الملك أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السيف في وفاة شقيقتهم تنبيه من رياح نشطة تثير الأتربة والغبار وجريان السيول في منطقة الرياض مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الخميس رجل يسأل أهل الخبر: وش سر الالتزام الكبير في القيادة عندكم؟
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫11943 مقابل الريال الواحد 0٫24273
الدولار: 3٫75090 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97918
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74398
دينار أردني:5٫28749 مقابل الريال الواحد 0٫18913
دينار كويتي: 12٫24525 مقابل الريال الواحد 0٫08170
دينار بحريني: 9٫95594 مقابل الريال الواحد 0٫10045
الريال القطري:1٫03033 مقابل الريال الواحد 0٫97057
الدرهم المغربي:0٫37270 مقابل الريال الواحد 2٫69949
الجنيه المصري: 0٫12133 مقابل الريال الواحد 8٫24232