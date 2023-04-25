أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة وتطبيق الأنظمة بحق قائدها ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان هدوء في الخرطوم مع بدء هدنة بوساطة أمريكية سعودية زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا إعلانات وسائل التواصل مليئة بالسلع الرديئة والمعلنين الجشعين توقعات باستمرار أمطار نجران حتى الـ 10 مساءً تعليم تبوك: استئناف الفصل الدراسي الثالث وعودة التوقيت الصيفي أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫14626 مقابل الريال الواحد 0٫24120
الدولار: 3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97909
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73348
دينار أردني:5٫28749 مقابل الريال الواحد 0٫18913
دينار كويتي: 12٫24318 مقابل الريال الواحد 0٫08167
دينار بحريني: 9٫95001 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074
الدرهم المغربي:0٫37197 مقابل الريال الواحد 2٫69085
الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23805