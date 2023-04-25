Icon

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة وتطبيق الأنظمة بحق قائدها Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات Icon لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان Icon هدوء في الخرطوم مع بدء هدنة بوساطة أمريكية سعودية Icon زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا Icon إعلانات وسائل التواصل مليئة بالسلع الرديئة والمعلنين الجشعين Icon توقعات باستمرار أمطار نجران حتى الـ 10 مساءً Icon تعليم تبوك: استئناف الفصل الدراسي الثالث وعودة التوقيت الصيفي Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫14626 مقابل الريال الواحد 0٫24120

الدولار: 3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97909

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73348

دينار أردني:5٫28749 مقابل الريال الواحد 0٫18913

دينار كويتي: 12٫24318 مقابل الريال الواحد 0٫08167

دينار بحريني: 9٫95001 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074

الدرهم المغربي:0٫37197 مقابل الريال الواحد 2٫69085

الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23805

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه
آخر الاخبار

نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه

آخر الاخبار
أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة عبر مشروعات رؤية المملكة
السعودية اليوم

أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة عبر...

السعودية اليوم
لقطات لاندلاع النار بقطار محمل بمواد كيميائية في أمريكا
العالم

لقطات لاندلاع النار بقطار محمل بمواد كيميائية...

العالم
لاجئ سوري عمره 29 عامًا عمدة بألمانيا
العالم

لاجئ سوري عمره 29 عامًا عمدة بألمانيا

العالم
حمدالله يفشل في هز شباك الهلال مع الاتحاد
آخر الاخبار

حمدالله يفشل في هز شباك الهلال مع...

آخر الاخبار
14 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
وظائف

14 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف
الغذاء والدواء تحذر من الشوربة جاهزة التحضير
صحة وطب‎

الغذاء والدواء تحذر من الشوربة جاهزة التحضير

صحة وطب‎
بنك البلاد يعلن عن وظائف في جدة
حصاد اليوم

بنك البلاد يعلن عن وظائف في جدة

حصاد اليوم