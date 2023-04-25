تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫14626 مقابل الريال الواحد 0٫24120

الدولار: 3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97909

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73348

دينار أردني:5٫28749 مقابل الريال الواحد 0٫18913

دينار كويتي: 12٫24318 مقابل الريال الواحد 0٫08167

دينار بحريني: 9٫95001 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074

الدرهم المغربي:0٫37197 مقابل الريال الواحد 2٫69085

الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23805