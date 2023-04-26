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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫11642 مقابل الريال الواحد 0٫24295
الدولار: 3٫75056 مقابل الريال الواحد 0٫26663
درهم إماراتي: 1٫02128 مقابل الريال الواحد 0٫97916
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75007
دينار أردني: 5٫28701 مقابل الريال الواحد 0٫18915
دينار كويتي:12٫24596 مقابل الريال الواحد 0٫08166
دينار بحريني:9٫94757 مقابل الريال الواحد 0٫10053
الريال القطري: 1٫03009 مقابل الريال الواحد 0٫97079
الدرهم المغربي: 0٫37033 مقابل الريال الواحد 2٫70281
الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫23965