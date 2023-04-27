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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫14366 مقابل الريال الواحد 0٫24133

الدولار: 3٫75128 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02151 مقابل الريال الواحد 0٫97895

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73725

دينار أردني:5٫28802 مقابل الريال الواحد 0٫18911

دينار كويتي: 12٫25058 مقابل الريال الواحد 0٫08163

دينار بحريني:9٫95068 مقابل الريال الواحد 0٫10050

الريال القطري:1٫03029 مقابل الريال الواحد 0٫97060

الدرهم المغربي:0٫37268 مقابل الريال الواحد 2٫68578

الجنيه المصري: 0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25287

 

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