صحفية تحرج بايدن: 70% لا يريدون ترشحك للرئاسة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات أمطار رعدية غزيرة وسيول وزخات من البرد على 8 مناطق أب يغطي مولوده بالكامل بمئات الدولارات ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة أمام رايو فاليكانو خاتم ذكي يطمئنك على نبض قلب شريك حياتك فايز العنزي يحتفي بزواج نجله خالد بحضور وزير الشؤون الإسلامية راتب شهر إبريل يودع في حسابات الموظفين فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫14366 مقابل الريال الواحد 0٫24133
الدولار: 3٫75128 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02151 مقابل الريال الواحد 0٫97895
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73725
دينار أردني:5٫28802 مقابل الريال الواحد 0٫18911
دينار كويتي: 12٫25058 مقابل الريال الواحد 0٫08163
دينار بحريني:9٫95068 مقابل الريال الواحد 0٫10050
الريال القطري:1٫03029 مقابل الريال الواحد 0٫97060
الدرهم المغربي:0٫37268 مقابل الريال الواحد 2٫68578
الجنيه المصري: 0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25287