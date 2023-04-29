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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫17401 مقابل الريال الواحد 0٫23961
الدولار: 3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97909
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74686
دينار أردني: 5٫28726 مقابل الريال الواحد 0٫18914
دينار كويتي:12٫24036 مقابل الريال الواحد 0٫08172
دينار بحريني:9٫94999 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074
الدرهم المغربي:0٫37286 مقابل الريال الواحد 2٫68201
الجنيه المصري: 0٫12258 مقابل الريال الواحد 8٫15808