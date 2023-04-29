Icon

الخارجية: ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من ⁧السودان⁩ إلى 4879 شخصاً Icon الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي بدوري الأبطال Icon بوسكيتس حائر بسبب العرض السعودي Icon أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب Icon جنديات سعوديات يستقبلن بالورد ركاب سفينة “أمانة” Icon المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة Icon 4 أرقام آسيوية مميزة لـ الهلال وأوراوا Icon الحرب على المخدرات حرب جميع الفئات Icon الهلال وأوراوا في مباراة فض الاشتباك Icon وصول 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية الإجلاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
وسط تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال

أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت أسعار النفط تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من ارتفاعها في آخر جلسات الأسبوع، بأكثر من 2% بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام، وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، فقد انخفض إنتاج الخام الأمريكي في فبراير إلى 12.5 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر، وارتفع الطلب على الوقود إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

تحركات الأسعار

سجل خام برنت خلال الأسبوع الماضي تراجعًا بنحو 3%، كما تراجع في الأسبوع السابق بنحو 5%، كما سجل برنت انخفاضًا للشهر الرابع، وسط تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على توقعات الطلب.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% بالأسبوع الماضي، بعد نزول بنحو 6% خلال الأسبوع السابق له.

أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب

وخلال تداولات أمس الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بواقع 1.17 دولار أو 1.5% إلى 79.54 دولار للبرميل عند التسوية، وقفز العقد الأكثر تداولا لشهر يوليو 2.7% إلى 80.33 دولار عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الأمريكي بجلسة الجمعة بواقع 2.02 دولار أو 2.7 % إلى 76.78 دولار عند التسوية.

وتراجعت أسعار الخام خلال الأسابيع والأشهر الماضية في ظل المخاوف من احتمال أن تؤدي تحركات رفع الفائدة إلى خفض الطلب.

وبالنسبة لشهر أبريل ككل، هبط خام برنت بأقل من 1% فيما صعد خام غرب تكساس بنحو 1% مسجلا أول زيادة شهرية في ستة أشهر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر
السعودية اليوم

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد...

السعودية اليوم
سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
تقارير

سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

تقارير
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب...

السعودية اليوم
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
تكنولوجيا

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في...

تكنولوجيا
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
غرائب

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا...

غرائب
قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه
الرياضة

قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ...

الرياضة
وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب
حصاد اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى...

حصاد اليوم