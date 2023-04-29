أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب

سجلت أسعار النفط تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من ارتفاعها في آخر جلسات الأسبوع، بأكثر من 2% بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام، وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، فقد انخفض إنتاج الخام الأمريكي في فبراير إلى 12.5 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر، وارتفع الطلب على الوقود إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

تحركات الأسعار

سجل خام برنت خلال الأسبوع الماضي تراجعًا بنحو 3%، كما تراجع في الأسبوع السابق بنحو 5%، كما سجل برنت انخفاضًا للشهر الرابع، وسط تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على توقعات الطلب.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% بالأسبوع الماضي، بعد نزول بنحو 6% خلال الأسبوع السابق له.

وخلال تداولات أمس الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بواقع 1.17 دولار أو 1.5% إلى 79.54 دولار للبرميل عند التسوية، وقفز العقد الأكثر تداولا لشهر يوليو 2.7% إلى 80.33 دولار عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الأمريكي بجلسة الجمعة بواقع 2.02 دولار أو 2.7 % إلى 76.78 دولار عند التسوية.

وتراجعت أسعار الخام خلال الأسابيع والأشهر الماضية في ظل المخاوف من احتمال أن تؤدي تحركات رفع الفائدة إلى خفض الطلب.

وبالنسبة لشهر أبريل ككل، هبط خام برنت بأقل من 1% فيما صعد خام غرب تكساس بنحو 1% مسجلا أول زيادة شهرية في ستة أشهر.