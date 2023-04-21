أسعار النفط تواصل التراجع اليوم الجمعة الغيبوبة الجماعية تعود مع أول أيام عيد الفطر الطائف تعانق فرحة العيد بالرقصات والفنون الشعبية تكوين ركامي ممطر شمال القصيم يتحرّك شمالًا فرحة رجال أمن عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار في يوم واحد خشرة العيد في حائل عادة قديمة وذكرى حاضرة خطيب المسجد النبوي عن صيام ست من شوال: أجر وثواب عظيم إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة: اهنأوا وابتهجوا بعيدكم الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يسيطر على الأقمار الاصطناعية
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مواصلة خسائر الجلستين السابقتين، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي، إذ أثار ضعف بيانات اقتصادية أمريكية وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية مخاوف بشأن ركود وتباطؤ الطلب على النفط.
وبحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 37 سنتًا أو 0.46% إلى 80.73 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 1.87 سنتًا أو 2.36% إلى 77.29 دولار للبرميل.
وتراجع الخامان بأكثر من 2% إلى أدنى مستوياتهما منذ نهاية مارس أمس الخميس وسط مخاوف من ركود محتمل، ويتجهان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 6%.