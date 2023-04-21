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وسط مخاوف من ركود وتباطؤ الطلب

أسعار النفط تواصل التراجع اليوم الجمعة

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
أسعار النفط تواصل التراجع اليوم الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مواصلة خسائر الجلستين السابقتين، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي، إذ أثار ضعف بيانات اقتصادية أمريكية وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية مخاوف بشأن ركود وتباطؤ الطلب على النفط.

برنت يتراجع

وبحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 37 سنتًا أو 0.46% إلى 80.73 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 1.87 سنتًا أو 2.36% إلى 77.29 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان بأكثر من 2% إلى أدنى مستوياتهما منذ نهاية مارس أمس الخميس وسط مخاوف من ركود محتمل، ويتجهان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 6%.

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