أسعار خيالية لـ تذاكر مباراة الهلال والنصر

تداول رواد موقع “تويتر” في المملكة، اليوم الخميس، أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بالجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: “الواجهة 138 ريالًا، خلف المرمى 138 ريالًا، بلاتينيوم 345 ريالًا، الفضية 1725 ريالًا، الذهبية 2875 ريالًا.

مباراة الهلال والنصر

وستقسم التذاكر على 70% من جماهير الهلال، 30% من جماهير النصر؛ كون المباراة مباراة الهلال وتقام على ملعبه “الملز”.

وتُقام المباراة بين الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يسعى الهلال إلى الفوز من أجل الوصول للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، أما النصر فيسعى للفوز من أجل استمرار مطاردة نادي الاتحاد على صدارة الدوري.