أسمنت حائل تعلن عن توزيع أرباح مرحلية عن 2023

أعلنت شركة أسمنت حائل، اليوم الخميس، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية “الاجتماع الثاني” الذي عقد يوم أمس، في مقر الشركة بمدينة حائل عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك نظرا لتعذر اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 17.93 في المائة.

نتائج تصويت الجمعية العمومية

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

– الموافقة على تعيين السيد العيوطي وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيين من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من العام المالي 2024، وتحديد أتعابه.

توزيع أرباح مرحلية

6- الموافقة على تخصيص مبلغ 450 ألف ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2023 للمسؤولية الاجتماعية.

7- الموافقة على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.