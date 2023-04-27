أسوأ موجة جفاف تشهدها فرنسا منذ عام 1959

أكد مركز الأرصاد الجوية الفرنسية، أن البلاد تشهد هذا العام أسوأ موجة جفاف تم تسجيلها في البلاد منذ عام 1959، بالرغم من أن فصل الصيف لم يحل بعد.

ارتفاع درجات الحرارة

وبحسب مركز الأرصاد، شهدت فرنسا، العام الماضي، ارتفاعًا في درجات الحرارة وموجات حر، حيث كان شهرا مايو وأكتوبر الماضيان أكثر الأشهر حرًّا على الإطلاق منذ عام 1900. فيما تقدر دائرة الأرصاد الجوية الحكومية عجز هطول الأمطار بنسبة 25% في جميع أنحاء البلاد.

في الخريف والشتاء

والاستثنائي في الأمر أن الجفاف استمر في الخريف والشتاء الماضيين؛ ما أدى إلى عدم قدرة كمية الأمطار التي هطلت على تغذية الممرات المائية والمياه الجوفية وتأمين مياه شرب وري لمختلف مناطق فرنسا.

أما المثال الحي الأكثر وضوحًا في هذه الأزمة فنجده في منطقة أوفيرني رون ألب وسط فرنسا. إذ إن مستوى الماء في البحيرات الاصطناعية التي تستخدم للري منخفض جدًّا فيما تراوح العجز بهطول الأمطار بنسبة 10 إلى 20% بين سبتمبر 2022 ومارس 2023 ما دفع السلطات بفرض قيود على استخدام المياه ومطالبة سكان المناطق بالتأهب لمواجهة صيف قد يكون الأصعب هذا العام.