أسواق تبوك تتوشح بمظاهر الفرح استقبالًا لعيد الفطر

توشحت المتاجر والمراكز والأسواق والمحال التجارية بمنطقة تبوك مستحضرة الفرحة مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك حيث المنافسة بينها في جذب الزبائن، من خلال إبراز وعرض ما لديها من سلع وبضائع وأصناف تختص بهذه المناسبة الدينية السعيدة.

إقبال كثيف

وكالة الأنباء السعودية واكبت الحراك التجاري بالمنطقة وقامت بجولة على محال المشالح والهدايا والحلويات والعطور والإكسسوات، التي تشهد وفرة بالمعروض وانضباطاً بالأسعار، وإقبالاً كثيفًا من المتسوقين في هذه الفترة من الأسر والأفراد استعداداً لهذه المناسبة السعيدة التي تهل على المسلمين كل عام.

شراء البخور

ويحرص أهالي منطقة تبوك في هذا الوقت على اقتناء أجود أنواع العطور والبخور والعود ضمن التقاليد والموروثات المتأصلة في مثل هذه المناسبات، بتطييب وتبخير المنازل، احتفاء بالزائرين المهنئين بالعيد من الضيوف والأقارب والجيران والأصدقاء.

وتشهد الأسواق في عموم مدن ومحافظات ومراكز المنطقة تواجد مكثف لكافة الجهات الرقابية بهدف تطبيق الأنظمة واللوائح على كافة المحال، والتأكد من نظامية العروض والتخفيضات، حماية لحقوق المتسوقين من المواطنين والمقيمين.