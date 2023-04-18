Icon

بريطانيا تختبر مسيرة قادرة على إطلاق صواريخ موجهة Icon ميزات جديدة تضع إنستجرام في منافسة مع تيك توك Icon أول تصريح من رائدَي الفضاء السعوديين القرني وريانة: هدفنا 14 تجربة علمية Icon الرئيس المصري: قواتنا المسلحة بالسودان في أمان Icon مدمرة أمريكية تمر من مضيق تايوان وبكين تتأهب Icon انطلاق أكبر تدريبات للناتو بالمجال السيبراني Icon البرهان يصدر قرارًا بالعفو عن كل من يضع السلاح من الدعم السريع Icon قريان الهاجري: قلت لمديري سأصبح يومًا ما في مكانك Icon لحظات خشوع الحذيفي في دعاء ليلة 27 رمضان Icon 280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
خلال حفل توزيع جوائز

أشعة الشمس الحارقة تقتل 11 هنديًّا

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ صباحاً
أشعة الشمس الحارقة تقتل 11 هنديًّا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم خلال حفل توزيع جوائز أقيم في الهند، حيث تجمع حوالي مليون متفرج في الهواء الطلق لعدة ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لتقارير إعلامية هندية، أقيم في نافي مومباي بولاية ماهاراشترا، بالقرب من مومباي عاصمة الولاية حفل توزيع الجوائز. وفي ذلك اليوم، سجلت مومباي أعلى درجة حرارة، بلغت 38 درجة مئوية، وكانت الرطوبة أيضًا عالية جدًّا، واقترح بعض الخبراء أن يتجنب الناس البقاء في الهواء الطلق وقت الظهر. حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وتابع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، أن حوالي مليون شخص حضروا حفل توزيع الجوائز. وأظهرت الصور أن عددًا كبيرًا من الأشخاص جلسوا تحت أشعة الشمس الحارقة دون أي معدات تحميهم من الشمس.

وبعد ساعات من التعرض للشمس، أصيب مئات الأشخاص بالجفاف وارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 11 شخصًا وتم نقل حوالي 20 إلى المستشفى.

كبار المسؤولين

وحضر الحفل العديد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، بما في ذلك وزير الداخلية أميت شاه ورئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، إكنوت هند.

وردًّا على المأساة التي حدثت، قالت هند: إنها كانت “حادثة مؤسفة” وأنه سيتم تقديم تعويضات لأسر الضحايا.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت الهند في كثير من الأحيان طقسًا شديد الحرارة، وفي العام الماضي، سجلت درجات الحرارة في العديد من المدن مستويات قياسية. ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، منذ عام 2010، لقي أكثر من 6500 شخص في جميع أنحاء الهند حتفهم بسبب الحر الشديد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد على...

السعودية اليوم
طوارئ في الإكوادور لمواجهة عصابات المخدرات
العالم

طوارئ في الإكوادور لمواجهة عصابات المخدرات

العالم
السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند
أخبار رئيسية

السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر...

أخبار رئيسية
النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على وظائفها
السعودية اليوم

النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على...

السعودية اليوم
لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر بالقاهرة
غرائب

لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر...

غرائب
مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر
آخر الاخبار

مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر

آخر الاخبار
القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد ليشتنشتاين
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد...

الرياضة
رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار...

السعودية اليوم