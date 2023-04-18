أشعة الشمس الحارقة تقتل 11 هنديًّا

بريطانيا تختبر مسيرة قادرة على إطلاق صواريخ موجهة ميزات جديدة تضع إنستجرام في منافسة مع تيك توك أول تصريح من رائدَي الفضاء السعوديين القرني وريانة: هدفنا 14 تجربة علمية الرئيس المصري: قواتنا المسلحة بالسودان في أمان مدمرة أمريكية تمر من مضيق تايوان وبكين تتأهب انطلاق أكبر تدريبات للناتو بالمجال السيبراني البرهان يصدر قرارًا بالعفو عن كل من يضع السلاح من الدعم السريع قريان الهاجري: قلت لمديري سأصبح يومًا ما في مكانك لحظات خشوع الحذيفي في دعاء ليلة 27 رمضان 280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى
لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم خلال حفل توزيع جوائز أقيم في الهند، حيث تجمع حوالي مليون متفرج في الهواء الطلق لعدة ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة.
ووفقًا لتقارير إعلامية هندية، أقيم في نافي مومباي بولاية ماهاراشترا، بالقرب من مومباي عاصمة الولاية حفل توزيع الجوائز. وفي ذلك اليوم، سجلت مومباي أعلى درجة حرارة، بلغت 38 درجة مئوية، وكانت الرطوبة أيضًا عالية جدًّا، واقترح بعض الخبراء أن يتجنب الناس البقاء في الهواء الطلق وقت الظهر. حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء.
وتابع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، أن حوالي مليون شخص حضروا حفل توزيع الجوائز. وأظهرت الصور أن عددًا كبيرًا من الأشخاص جلسوا تحت أشعة الشمس الحارقة دون أي معدات تحميهم من الشمس.
وبعد ساعات من التعرض للشمس، أصيب مئات الأشخاص بالجفاف وارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 11 شخصًا وتم نقل حوالي 20 إلى المستشفى.
وحضر الحفل العديد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، بما في ذلك وزير الداخلية أميت شاه ورئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، إكنوت هند.
وردًّا على المأساة التي حدثت، قالت هند: إنها كانت “حادثة مؤسفة” وأنه سيتم تقديم تعويضات لأسر الضحايا.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الهند في كثير من الأحيان طقسًا شديد الحرارة، وفي العام الماضي، سجلت درجات الحرارة في العديد من المدن مستويات قياسية. ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، منذ عام 2010، لقي أكثر من 6500 شخص في جميع أنحاء الهند حتفهم بسبب الحر الشديد.