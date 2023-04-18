أشعة الشمس الحارقة تقتل 11 هنديًّا

لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم خلال حفل توزيع جوائز أقيم في الهند، حيث تجمع حوالي مليون متفرج في الهواء الطلق لعدة ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لتقارير إعلامية هندية، أقيم في نافي مومباي بولاية ماهاراشترا، بالقرب من مومباي عاصمة الولاية حفل توزيع الجوائز. وفي ذلك اليوم، سجلت مومباي أعلى درجة حرارة، بلغت 38 درجة مئوية، وكانت الرطوبة أيضًا عالية جدًّا، واقترح بعض الخبراء أن يتجنب الناس البقاء في الهواء الطلق وقت الظهر. حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وتابع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، أن حوالي مليون شخص حضروا حفل توزيع الجوائز. وأظهرت الصور أن عددًا كبيرًا من الأشخاص جلسوا تحت أشعة الشمس الحارقة دون أي معدات تحميهم من الشمس.

وبعد ساعات من التعرض للشمس، أصيب مئات الأشخاص بالجفاف وارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 11 شخصًا وتم نقل حوالي 20 إلى المستشفى.

كبار المسؤولين

وحضر الحفل العديد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، بما في ذلك وزير الداخلية أميت شاه ورئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، إكنوت هند.

وردًّا على المأساة التي حدثت، قالت هند: إنها كانت “حادثة مؤسفة” وأنه سيتم تقديم تعويضات لأسر الضحايا.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت الهند في كثير من الأحيان طقسًا شديد الحرارة، وفي العام الماضي، سجلت درجات الحرارة في العديد من المدن مستويات قياسية. ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، منذ عام 2010، لقي أكثر من 6500 شخص في جميع أنحاء الهند حتفهم بسبب الحر الشديد.