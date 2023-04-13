سببان جعلا مورينيو يرفض تدريب نادي النصر كلب آلي يعمل جرسونًا لأول مرة في العالم وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن 1.035 صفقة عقارية في الرياض خلال أسبوع العجز الأمريكي يزداد بمقدار 430 مليار دولار في 6 شهور الدراسة عبر مدرستي في عسير وبيشة وظهران الجنوب اليوم أضرار مادية بعد سقوط مظلة بمجمع تجاري في الرياض نابولي يسقط أمام ميلان في السان سيرو بهدف نظيف وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادثة سقوط مظلة داخل مجمع تجاري بحي العوالي.
وبحسب الدفاع المدني عبر تويتر، نتج عن الحادث حالات هلع وخوف وأضرار مادية، ولا إصابات.
وفي وقت سابق، نوهت المديرية العامة للدفاع المدني بتحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض وتشمل بعض المناطق المتفرقة على الشمال والجنوب.
إذ توقعت المديرية، حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 4 صباح يوم الخميس.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.