أطنان تمور ووجبات إفطار هدية خادم الحرمين الشريفين لـ 3 دول

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لجمهورية موزمبيق والبالغة “5” أطنان، بمقر سفارة المملكة في العاصمة “مابوتو”، بحضور القائم بأعمال السفارة الأستاذ ماجد بن حميد الجهني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي في موزمبيق الشيخ محمد أمين، وعدد من رؤساء الجمعيات.

وجبات إفطار في تايلاند

ووزعت الوزارة، وجبات إفطار الصائمين على الكوادر الطبية التي تعمل في مستشفى “ميد بارك” بالعاصمة التايلندية بانكوك، من الطاقم الطبي والتمريض وجميع العاملين والبالغ عددهم 50 كادرًا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في مملكة تايلند خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام .

تمور في كازاخستان

كما سلمت الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية كازاخستان، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور والبالغة 5 أطنان، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في هذا الشهر المبارك.

وأقيمت مراسم الاحتفالية في مقر سفارة المملكة بالعاصمة أستانا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين فيصل بن حنيف القحطاني والملحق الديني المكلف طلال بن ضيف الله المالكي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الإسلامية عبدالله العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية الكازاخية.

وأشار السفير فيصل القحطاني إلى أن الهدية الملكية تحظى بتقدير كبير من قبل الأشقاء في كازاخستان على جميع المستويات، الذين يثمنون عاليًا دور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس حاجاتهم ولاسيما في هذا الشهر المبارك.