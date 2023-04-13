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أعداد غفيرة في ساحات المسجد الحرام ليلة 23 رمضان

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
أعداد غفيرة في ساحات المسجد الحرام ليلة 23 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات مصورة، الأعداد الغفيرة في إحدى ساحات المسجد الحرام في ليلة 23 من رمضان الكريم، حيث يدخلون إلى صحن الحرم المكي من أجل أداء مناسك العمرة والصلاة.

ووثق الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، الازدحام في ساحات الحرم المكي من قبل المعتمرين والزوار، بالتزامن مع ما أعلنته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بشأن بلوغ إجمالي عدد المصلين أكثر من 22 مليون مصلٍ ومصلية، خلال الثلثين الأولين لشهر رمضان المبارك.

ملايين المصلين

وبلغ عدد المصلين في اليوم الواحد أكثر من 950 ألفًا، ليصل إجمالي عدد المصلين أكثر من 22 مليون مصلٍ ومصلية، خلال الثلثين الأولين لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هـ، يقدم لهم كافة الخدمات الإنسانية والطبية والعلاجية والإنسانية بجميع مداخل وساحات المسجد الحرام.

وامتلأ صحن الطواف بالحرم المكي، بضيوف الرحمن من المعتمرين وقت صلاة المغرب وإفطار ليلة 23 رمضان.

استراتيجية تشغيلية

من جانبه، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة هيأت المسجد الحرام من خلال خطتها وإستراتيجيتها التشغيلية، لتوفير كل ما من شأنه راحة المعتمرين والمصلين والزوار وتسهيل الخدمات كافة لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

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