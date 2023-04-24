أغرب ظواهر السماء تبدو كأمواج متوحشة

كشفت لقطات لظاهرة غريبة في السماء، سحبًا متموجة وغريبة في أجزاء من ولاية نيو هامبشاير الأمريكية قبل عاصفة ضربت المنطقة مساء أمس الأحد.

الأمواج المتوحشة

وتعرف الغيوم باللاتينية باسم Undulatus asperatus أي الأمواج المتوحشة، وهي عبارة عن طبقة سميكة من السحب المضطربة التي تحدث عادةً على ارتفاع أقل من 7000 قدم.

وعادة ما تتكون هذه الغيوم قبل عاصفة كبيرة، بحسب موقع wmur9.

تشبه أمواج البحر

وتتشكّل بسبب هبوب رياح جافة من أعالي الجبال ثم تنساب للمناطق السفلية الرطبة فتتحول إلى غيوم متموجة ومع أشعة الشمس يصبح شكلها النهائي كأمواج البحر.

وتم اكتشاف هذا النوع من الغيوم قبل تسع سنوات، وأعطت هيئة الطقس الرسمية للأمم المتحدة اعترافاً رسمياً بـ 12 نوعاً جديداً من السحب، بما في ذلك asperatas.

سبب الظاهرة

وترتبط الغيوم ارتباطاً وثيقاً بالسحب المتموجة على الرغم من أنها تبدو مظلمة وشبيهة بالعواصف، إلا أنها تميل إلى التبدد دون تشكيل عاصفة.

وكانت هذه الغيوم المنذرة بالسوء شائعة بشكل خاص في مناطق السهول بالولايات المتحدة، وغالباً خلال ساعات الصباح أو منتصف النهار بعد نشاط العواصف الرعدية.