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أفضلية كبيرة لـ الهلال في تاريخ مواجهاته ضد الشباب

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ صباحاً
أفضلية كبيرة لـ الهلال في تاريخ مواجهاته ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء اليوم الجمعة، مباراة الهلال والشباب في ديربي الرياض، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ22 في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أرقام من مواجهات الهلال والشباب

وخاض أزرق الرياض ضد الشباب 29 مباراة في دوري المحترفين، حيث فاز الأزرق في 16 لقاء، مقابل 4 انتصارات للشباب وكان التعادل حاضرًا في 9 مباريات.

وسجل الليث في شباك الهلال 25 هدفًا، بينما سجل أزرق الرياض في شباك الشباب 51 هدفًا.

الهلال والشباب - الأندية

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الـ10 مساءً حيث تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: “المعيوف، جانج هيون سو، جحفلي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، كاريلو، كنو، كويلار، ميشايل، إيجالو، ماريجا”.

أما التشكيل المتوقع لـ الشباب سيكون مكونًا من: “كيم جيو في حراسة المرمى، سانتوس، تمبكتي، متعب الحربي، فواز الصقور، بانيجا، جوانكا، كريتشوفياك، جوانكا، تركي العمار، بوبينزا، سانتي مينا”.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الشباب وأزرق الرياض المرتقبة عبر قنوات SSC، وذلك بالإضافة إلى خدمة شاهد VIP، ويتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

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