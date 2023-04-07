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أفضل معدل نقاط يُحفز الهلال

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
أفضل معدل نقاط يُحفز الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للحفاظ على نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد الشباب.

الشباب يستضيف الزعيم

ويحل الهلال ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الزعيم صاحب المركز الثالث.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

الهلال يسعى لرقم قياسي

ويحتاج الزعيم لتحقيق الفوز في جميع مباريات المتبقية بداية من لقاء الشباب اليوم، من أجل معادلة أفضل رصيد نقطي له ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 72 نقطة موسم 2019\ 2020، في رقم قياسي بالدوري السعودي للمحترفين، ما يحفز اللاعبين لتحقيق الفوز في الـ9 مباريات المتبقية، وتكرار الرقم ذاته.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl

ونجح الهلال في تحقيق الفوز 13 مرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وخسر 18 نقطة بتعادل 6 مرات وخسارته مرتين، وفي الموسم الرصيد القياسي، فاز الزعيم 22 مرة، وتعادل 6 مرات وخسر مواجهتين.

ويواجه الزعيم في الجولات المتبقية من دوري روشن السعودي كل من؛ الاتحاد، النصر، الشباب، الطائي، الباطن، ضمك، العدالة، أبها، والرائد، علمًا بأنه سيخوض 5 من هذه المواجهات خارج ملعبه.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl
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