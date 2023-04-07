أفضل معدل نقاط يُحفز الهلال

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للحفاظ على نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد الشباب.

الشباب يستضيف الزعيم

ويحل الهلال ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الزعيم صاحب المركز الثالث.

الهلال يسعى لرقم قياسي

ويحتاج الزعيم لتحقيق الفوز في جميع مباريات المتبقية بداية من لقاء الشباب اليوم، من أجل معادلة أفضل رصيد نقطي له ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 72 نقطة موسم 2019\ 2020، في رقم قياسي بالدوري السعودي للمحترفين، ما يحفز اللاعبين لتحقيق الفوز في الـ9 مباريات المتبقية، وتكرار الرقم ذاته.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز 13 مرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وخسر 18 نقطة بتعادل 6 مرات وخسارته مرتين، وفي الموسم الرصيد القياسي، فاز الزعيم 22 مرة، وتعادل 6 مرات وخسر مواجهتين.

ويواجه الزعيم في الجولات المتبقية من دوري روشن السعودي كل من؛ الاتحاد، النصر، الشباب، الطائي، الباطن، ضمك، العدالة، أبها، والرائد، علمًا بأنه سيخوض 5 من هذه المواجهات خارج ملعبه.