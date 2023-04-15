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تصاحبه 6000 هزة أرضية يوميًا

أكثر البراكين دموية في العالم يستعد للانفجار

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
أكثر البراكين دموية في العالم يستعد للانفجار
المواطن - فريق التحرير

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يستعد أحد أكثر البراكين فتكًا في العالم للانفجار مجددًا، بعد أن ظل خامدًا منذ اندلاعه آخر مرة في عام 1985، لكن ارتفاع النشاط الزلزالي يشير إلى أنه قد يستيقظ في الأيام المقبلة.

هزات أرضية

وسجلت نيفادو ديل رويز الكولومبية 6000 هزة أرضية يوميًا الأسبوع الماضي، ما دفع المسؤولين إلى رفع حالة التأهب إلى ثاني أعلى مقياس وإجلاء أكثر من 2500 أسرة في المنطقة.

ويعيش حوالي 57000 شخص في منطقة خطر البركان، والتي تنتشر عبر أجزاء من ست مقاطعات، وفقا للخدمات الجيولوجية الكولومبية (CGS).

خسائر البركان

وتسبب ثوران البركان عام 1985 في مقتل أكثر من 25 ألف شخص، وهو رابع أخطر ثوران بركاني في تاريخ البشرية، ما تسبب في دفن الناس تحت الانهيارات الجليدية من شظايا الأرض والصخور.

وتعتقد CGS أن الزلازل التي حدثت الأسبوع الماضي ناتجة عن تحرك الصهارة عبر نظام الأعطال، ما يمهد الطريق لما يمكن أن يكون ثوران نيفادو ديل رويز القاتل القادم. ويمتد نيفادو ديل رويز على الحدود بين مقاطعتي توليما وكالداس في كولومبيا.

ارتفاع البركان

ويصل ارتفاع البركان، الذي تشكل منذ حوالي 150 ألف عام، إلى 17717 قدمًا ويقع على بعد 80 ميلاً إلى الغرب من العاصمة بوغوتا. وهو عبارة عن بركان طبقي يتكون من عدة طبقات من الحمم البركانية التي تتناوب بين الصخور والرماد البركاني المتصلب.

والآن، بعد أن أظهرت نيفادو ديل رويز علامات على النشاط، لم يوفر المسؤولون أي فرصة لإجلاء الأشخاص القريبين.

وقال مسؤولو الكوارث إن الماشية، وهي مهمة لكثيرين كسبيل للعيش في المناطق الريفية، قد يتم أيضا نقلها، أو يمكن للمزارعين العودة خلال النهار لرعايتها. ومع ذلك، قال بعض السكان إنهم لا يخططون لمغادرة منازلهم.

 

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