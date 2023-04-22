أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بالدوري السعودي للمحترفين

تألق حارس مرمى الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي بشكل لافت في الموسم الرياضي الحالي، ليصبح أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

الشباك النظيفة بالدوري السعودي للمحترفين

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الأكثر محافظة على نظافة الشباك في كل موسم بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

وجاءت القائمة كالتالي؛ حارس الهلال، محمد الدعيع في الصدارة بـ14 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008\ 2009، وفي الموسم التالي، حارس النصر، خالد راضي بـ8 مباريات، ثم حارس الاتحاد، مبروك زايد بـ9 مواجهات.

وتصدر القائمة في موسم 2011\ 2012، حارسي الشباب والأهلي، وليد عبدالله وياسر المسيليم بـ13 مباراة لكل منهما، ثم حارس النصر، عبدالله العنزي في الموسمين التاليين بـ7 مواجهات و10 لقاءات.

وفي موسم 2014\ 2015، حافظ حارسي النصر والأهلي، العنزي وعبدالله المعيوف على نظافة الشباك 9 مرات، وفي الموسم التالي، لم يستقبل حارسي الأهلي والهلال، ياسر المسيليم وخالد شراحيلي أهداف في 10 مواجهات.

ولم يستقبل حارس الهلال، عبدالله المعيوف أهداف في 13 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2016\ 2017، وفي الموسم التالي، تصدر حارس الفتح، علي المزيدي القائمة بـ8 مباريات، ثم حارسي الفتح والنصر، ماكسيم كوفال وبرادلي جونز بـ11 لقاء.

وواصل برادلي جونز تألقه في الموسم التالي، ولم تهتز شباكه في 12 مباراة، ثم حارس التعاون، كاسيو بـ11 مواجهة، وحارس الفيحاء، فلاديمير ستويكوفيتش بـ13 لقاء.

غروهي يخطف الصدارة

ونجح حارس مرمى الاتحاد، مارسيلو غروهي في تحطيم رقم الدعيع، وخطف صدارة قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم استقبل أهداف في 15 مباراة هذا الموسم.