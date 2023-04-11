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أكثر الدول العربية ارتفاعًا في درجات الحرارة

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
أكثر الدول العربية ارتفاعًا في درجات الحرارة
المواطن- فريق التحرير

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كشف مقدم فقرة تقويم اليومية على قناة العربية، الدكتور خالد صالح الزعاق، عن توقعاته بشأن أكثر الدول العربية ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ارتفاع الحرارة في الدول

وخلال فقرته اليومية على قناة العربية، تناول الدكتور خالد الزعاق، موضوع الدول العربية الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، خلال الـ 90 يومًا المقبلة، التي من بينهم المملكة.

وأشار الزعاق، إلى أنه خلال الـ 90 يومًا المقبلة، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، ومع مرور الأيام تبدأ الدول العربية في المنافسة العالمية على ارتفاع درجات الحرارة، خاصة دول: العراق والكويت والسعودية وليبيا والجزائر”.

نهاية الربيع

وفي مقدمته قال: “رمضان هذه السنة فاصل بين الشتاء والصيف، وشعبان شتاء وشوال صيف، والعرب يسمون الربيع صيفًا ومنهم قولهم الصيف ضيعت اللبن والربيع له بداية وله شدة وله نهاية”.

وعن موعد الربيع قال: “فبدايته مع موسم العقارب، إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب وشدته ونهايته مع موسم الذرعان وخلال هذه الأيام يدخل علينا موسم الأذرعة، ومدته 26 يومًا وله ذراعان، فالذراع الأول تغرف من حوض الربيع والذراع الثاني تغرف من حوض الصيف، وبانتهائه نودع الربيع بجميع مواسمه”.

وفي الختام أشار إلى أهمية الأمطار في فصل الصيف وقال “لولا الدموع وفيضهن لأحرقت أرض الوداع حرارة الأكباد”.

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