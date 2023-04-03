أكثر من 10 ملايين مصلٍّ خلال الثلث الأول من رمضان في المسجد النبوي

ظروف قاسية في طفولة الرزيزاء: لم يكن لديه ملابس شتوية اغتيال مدون عسكري روسي بقنبلة داخل تمثال أثمن هدية في حياة سعود بن محمد العبدالله لاعب كرة قدم ينقذ طفلًا من الاحتراق داخل سيارة هنري ردًّا على صافرات الاستهجان ضد ميسي: عليه العودة إلى برشلونة رفض استئناف النصر حول احتجاجه على مشاركة كنو في الديربي ديسمبر الماضي سيارة تطير في الهواء 20 مترًا بعد اصطدامها بحاجز جستنيه يكشف مفاجأة مدوية بشأن اقتراب نجوم عالميين من الدوري السعودي جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الحرام في طمأنينة ويسر أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج
استقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خلال الثلث الأول من شهر رمضان أكثر من (10) ملايين مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي الشريف.
وهيأت الوكالة المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد لضمان انسيابية الحركة، كذلك تعقيم المسجد وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل الخدمات كافة لينعم الزوار والمصلين بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
ورفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الشكر لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.