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أشرف المهديوي يتصدر القائمة

أكثر 5 لاعبين تمريرًا بدوري روشن السعودي

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
أكثر 5 لاعبين تمريرًا بدوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم أشرف المهديوي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتصدر قائمة مميزة.

الأكثر تمريرًا

ويُعد أشرف المهديوي أكثر اللاعبين تمريرًا في دوري روشن السعودي بـ1079 تمريرة، يليه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جوستافو كويلار بـ1641 تمريرة، وأندريه كاريلو بـ1586 تمريرة.

أشرف المهديوي
المهديوي

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا في المركز الرابع بقائمة الأكثر تمريرًا بعد مرور 23 جولة برصيد 1357 تمريرة، يليه نجم الفتح، البرازيلي بيتروس بـ1318 تمريرة.

بانيغا
بانيغا – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ23، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 29 نقطة، يليه الطائي بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، ثم العدالة 18 نقطة، الخليج 17 نقطة، والباطن 12 نقطة.

نادي الاتحاد - دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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