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ألان ريكمان شرير هوليوود في ذاكرة جوجل

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
ألان ريكمان شرير هوليوود في ذاكرة جوجل
المواطن - فريق التحرير

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احتفل محرك البحث الشهير “جوجل” بذكرى ميلاد النجم البريطاني ألان ريكمان، الذي عُرف بأدوار الشر، ودوره الشهير في سلسلة أفلام “هاري بوتر” والتي حققت نجاحًا شهيرًا في العالم.

وزين “جوجل”، واجهته برسمة للفنان ألان ريكمان، وهي تتحرك بشكل يعكس أدواره المخيفة ونظرته الشريرة.

شغف بالفن

وقد ولد آلان ريكمان في 21 فبراير 1946 في غرب لندن بإنجلترا، وأصبح رسامًا طبيعيًا مهتمًا بأشكال فنية مختلفة بعد أن شجعه أساتذته وعائلته، لكنه كان لديه الشغف بالتمثيل بعد أن لعب دور البطولة في المسرحيات المدرسية.

وعقب ذلك، حصل على منحة دراسية لمواصلة شغفه في مدرسة لاتيمر العليا في لندن، وبعد الثانوية، درس التصميم الجرافيكي في كلية تشيلسي للفنون والتصميم والكلية الملكية للفنون.

وعقب التخرج، بدأ شركة تصميم مع أصدقاء مقربين من الكلية، ليترك كل ذلك ورائه ويقرر التمثيل والسير في طريق موهبته، ليصبح ممثلًا شهيرًا وعضوًا أيضًا في فرقة رويال شكسبير حيث شارك في جميع عروضها المسرحيّة القديمة منها والحديثة.

أدوار مميزة

كما قدم دوره الشهير في فيلم “Die Hard” في عام 1988، وقام بتجسيد دور الشرير هانز غروبر ليحقق نجاحات كبيرة بفضل هذا الدور.

وحصل على جائزة “إيمي” وجائزة “غولدن غلوب” وجائزة “نقابة ممثلي الشاشة” عن أدائه في الفيلم التلفزيوني Rasputin: Dark Servant of Destiny عام 1996.

ويعرف أنه قد أخفى زواجه من الفنانة ريما هورتون، لمدة 3 أعوام، قبل الكشف عنه رسميًا عام 2015.

وفي أغسطس 2015، تم الإعلان عن إصابة ريكمان بسرطان البنكرياس، ليرحل عن عالمنا في 14 يناير من عام 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا.

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