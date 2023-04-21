ألعاب وفعاليات في حفل أبناء شهداء الواجب والأيتام ببوليفارد رياض سيتي الألعاب النارية تلون سماء المدينة المنورة بألوان البهجة والفرح وزير الصحة يعايد المرضى ومنسوبي سعود الطبية إطلاق نيران مكثف في الخرطوم رغم هدنة الـ3 أيام إنهاء معاناة مواطنين مع القصور الكلوي في أول أيام العيد أرقام تُزين تألق أحمد حجازي مع الاتحاد فيصل بن فرحان ونظيره البريطاني يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمواجهة الاتحاد لوحة جمالية في سماء جازان بالألعاب النارية وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم
نظمت الهيئة العامة للترفيه حفلًا بمناسبة عيد الفطر المبارك ضم عددًا من أبناء شهداء الواجب والأيتام على مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي.
واشتمل الحفل على مجموعة من الألعاب الحركية وألعاب الآركيد، إضافة إلى فعاليات فنية عدة، منها: الرسم على الوجه والتلوين، مع تقديم وجبات طعام وحلوى العيد، وذلك بحضور شخصيات المسلسل الكرتوني الشهير “مسامير”.
واستمتع أبناء الشهداء بعرض مسرحي تناولت أحداثه قصصًا عن عادات العيد في الماضي، وقد مثل في العرض كل من: سلطان الفرج، وأميرة محمد، ووحيد عبدالله، ومحمد الرزيق.
ويأتي الحفل ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه السنوية في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تقدم الهيئة عددًا من الاحتفالات والبرامج ضمن المناسبات العامة وفي الفعاليات والمواسم.