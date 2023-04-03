ألمانيا تدرس حظر Chat GPT

تدرس الهيئة الفيدرالية لحماية البيانات في ألمانيا حظر تطبيق روبوت الدردشة شات جي بي تي Chat GPT؛ بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية وأمن البيانات.

وقال المفوض الفيدرالي لحماية البيانات وحرية المعلومات (BfDI)، أولريش كيلبر، لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، في بيان نُشر اليوم الإثنين، إن ألمانيا قد تحجب تطبيق الدردشة التابع لشركة أوبن إيه آي.

تعاون بين ألمانيا وإيطاليا

وصرح كيلبر أن ألمانيا طلبت من إيطاليا تزويدها بمزيد من التفاصيل حول قرارها بحظر ChatGPT، مشيرًا إلى أنه من حيث المبدأ، فقد تطبق برلين مثل هذا الإجراء أيضًا.

ومع ذلك، لم يكشف عن مزيد من المعلومات حول كيف ومتى يمكن أن تحدث مثل هذه الخطوة، لكن جاء ذلك بعد أيام من قرار إيطاليا حظر ChatGPT على أراضيها بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البيانات.

وفي الوقت نفسه، لم تعلق شركة OpenAI بعد على التطورات الأخيرة من ألمانيا أو إيطاليا، وهل سيؤثر ذلك مستقبلًا على خططهم أم لا، لا سيما وأن هناك دراسة أجرتها UBS الشهر الماضي وقالت فيها إنه من المتوقع أن يحقق شات جي بي تي 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، ويعد هذا إنجازًا مهمًا نظرًا لحقيقة أن برنامج OpenAI chatbot تم إطلاقه قبل شهرين فقط.