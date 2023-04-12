ألمانيا ترد على تشاد وتطرد سفيرتها

طالبت ألمانيا، سفيرة تشاد بمغادرة البلاد؛ ردًّا على قيام الدولة الواقعة وسط إفريقيا بطرد السفير الألماني الأسبوع الماضي.

بداية الوقعة

وكانت حكومة تشاد، قد أمهلت الجمعة، السفير الألماني غوردون كريكه 48 ساعة لمغادرة أراضيها، لموقفه الفاضح واتهمته بعدم احترام الأعراف الدبلوماسية. ولم يذكر بيان مقتضب صدر عن الحكومة التشادية أي تفاصيل أخرى عن سبب إقالته.

ووصل كريكه إلى ألمانيا، الأحد، بعد أن كان في وداعه بمطار العاصمة التشادية، نجامينا، العديد من الزملاء من دول حليفة.

وردت ألمانيا، على ما وصفته بالطرد الذي لا أساس له لسفيرنا، فتم استدعاء سفيرة تشاد في برلين، مريم علي موسى، إلى وزارة الخارجية ومنحها مهلة 48 ساعة لمغادرة ألمانيا.

وذكرت الوزارة في تغريدة: نأسف لأنه تعين أن يصل الأمر إلى هذا الحد… السفير كريكه قام بعمله في نجامينا بطريقة نموذجية ودافع عن حقوق الإنسان والانتقال السريع إلى حكومة مدنية في تشاد.

وتابعت الوزارة أن سفارة ألمانيا في تشاد ستواصل هذا العمل مع شركائنا الميدانيين. ولا يزال لألمانيا دبلوماسيون بمناصب أدنى في نجامينا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن انتقاد الحكومة الانتقالية في تشاد ربما كان الدافع وراء طرد السفير الألماني.