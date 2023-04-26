ألمانيا تعترض 3 طائرات عسكرية روسية

اعترضت ألمانيا وبريطانيا 3 طائرات استطلاع عسكرية روسية فوق بحر البلطيق، وفقًا لما أعلنه سلاح الجو الألماني اليوم الأربعاء.

اعتراض طائرات استطلاع

وكتبت القوات الجوية الألمانية عبر “تويتر”: “اعتراض طائرات استطلاع، بعدما تلّقت مقاتلات يوروفايتر الألمانية والبريطانية تنبيهًا لتحديد 3 طائرات عسكرية، حلقت طائرتان من طراز +سو-27 فلانكرز وأخرى من طراز +إيل-20+ من روسيا مرة جديدة من دون إشارات جهاز الإرسال في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق”.

وتشارك ألمانيا، بوصفها عضوًا في حلف شمال الأطلسي، في مهمة مراقبة المجال الجوي فوق بحر البلطيق.

حوادث متكررة

وأعلنت روسيا، في 13 أبريل الجاري، أنها أرسلت مقاتلة لاعتراض طائرة تابعة للجيش الألماني كانت تقترب من حدودها فوق بحر البلطيق، مؤكدة أن عملية الاعتراض جرت دون وقوع أي حادث.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر “تليغرام”: “رصدت أجهزة المراقبة الجوية الروسية فوق بحر البلطيق هدفاً جوياً يقترب من الحدود الروسية، على الفور أقلعت مقاتلة من طراز “SU-27″، وتبيّن لها أن الهدف هو “طائرة دورية أساسية تابعة للبحرية الألمانية من طراز بي-3 سي أوريون”.

حدود روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،في مارس الماضي، أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود دولة روسيا.

وأضافت الوزارة، أن الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز “B-52H”.

اعتراض المقاتلات الروسية

وفي فبراير الماضي، قالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان في وقت متأخر الاثنين الماضي إن مقاتلتين هولنديتين من طراز إف-35 اعترضتا تشكيلاً من 3 طائرات حربية روسية بالقرب من بولندا واقتادتها إلى خارج تلك المنطقة.

وقال بيان الوزارة “الطائرة التي كانت مجهولة آنذاك اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف شمال الأطلسي من كالينينغراد”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. وفي مارس، اعترضت طائرتان عسكريتان إحداهما بريطانية والأخرى ألمانية، مقاتلة روسية، إثر رصد دخولها إلى المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي.